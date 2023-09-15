Однако уже вскоре Рада часть таких соискателей может лишить вышеупомянутого права. Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Сергей Бабак рассказал, будет ли настаивать Образовательный комитет на принятии соответствующего законопроекта.
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Будет ли настаивать Образовательный комитет на отмене отсрочки для студентов
Бабак считает, что решение об отмене отсрочки для студентов, получающих непоследовательное второе высшее образование, должен принимать Генштаб. Образовательный комитет не будет настаивать на таком решении.
Нардеп при этом уточнил: в среднем с 2019 по 2021 год около 40 тысяч мужчин выбирали второе высшее образование. В прошлом году количество таких соискателей образования составило 106 тысяч.
У меня есть подозрение, что в 2023 году цифра будет очень похожа. Это говорит о том, что около 65 тысяч мужчин нашли легальный способ получить отсрочку от мобилизации. Это не вопрос образования, Комитет образования не будет вносить подобные законопроекты. Мы не можем ограничить и не будем ограничивать людей в праве получить второе, третье высшее образование,
– заявил Бабак.
И в очередной раз подчеркнул, что решение должен принимать Генштаб.
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Право студентов на отсрочку могут отменить
- В Украине во время полномасштабной войны резко увеличилось количество студентов, которым 30, 40, 50 лет.
- Нардепы при этом считают, что такие мужчины просто хотят избежать мобилизации.
- Дело в том, что получение очно или дуально высшего образования дает право студенту на отсрочку от службы в армии.
- Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, который является членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, предложил отменить такое право.
- Так, в ВРУ зарегистрировали законопроект об отмене отсрочки для соискателей второго высшего образования
- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой поддержал такую инициативу.