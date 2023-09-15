Однако уже вскоре Рада часть таких соискателей может лишить вышеупомянутого права. Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Сергей Бабак рассказал, будет ли настаивать Образовательный комитет на принятии соответствующего законопроекта.

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Бабак считает, что решение об отмене отсрочки для студентов, получающих непоследовательное второе высшее образование, должен принимать Генштаб. Образовательный комитет не будет настаивать на таком решении.

Нардеп при этом уточнил: в среднем с 2019 по 2021 год около 40 тысяч мужчин выбирали второе высшее образование. В прошлом году количество таких соискателей образования составило 106 тысяч.

У меня есть подозрение, что в 2023 году цифра будет очень похожа. Это говорит о том, что около 65 тысяч мужчин нашли легальный способ получить отсрочку от мобилизации. Это не вопрос образования, Комитет образования не будет вносить подобные законопроекты. Мы не можем ограничить и не будем ограничивать людей в праве получить второе, третье высшее образование,

– заявил Бабак.

И в очередной раз подчеркнул, что решение должен принимать Генштаб.

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Право студентов на отсрочку могут отменить