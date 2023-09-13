Кого из студентов могут призвать в армию и что делать, если пришла повестка, читайте дальше.

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Действует ли отсрочка от мобилизации для студентов

Юрист Ростислав Кравец рассказал: студенты имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так что не призовут служить таких соискателей образования:

студентов училищ;

студентов колледжей и вузов;

ассистентов-стажеров;

аспирантов и докторантов.

Обратите внимание! Вы должны получать образование на очной или дуальной форме. Если студент учится заочно, его могут мобилизовать. Студенты могут также добровольно идти служить.

Когда студента могут мобилизовать

Студенты при этом должны помнить: отсрочка от мобилизации действует только на период обучения. Но их могут мобилизовать в такое время:

после окончания колледжа и перед поступлением в вуз;

после окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру;

после окончания ЗВО перед поступлением на аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.

Если такие абитуриенты получили в это время повестку, они должны служить.

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Что делать студенту, получившему повестку

Если имеющий отсрочку студент получил повестку, адвокат советует сразу сообщить центр комплектования и социальной поддержки о наличии такой отсрочки.

Следует сразу отправить письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении,

– уточнил Кравец.

Если военком не хочет принимать заявление, адвокат советует послать его вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием в адрес центра комплектации. В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие, что вы учитесь в ЗВО на дневной форме. Это поможет защитить ваши права, добавляет адвокат.