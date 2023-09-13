Кого из студентов могут призвать в армию и что делать, если пришла повестка, читайте дальше.

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Действует ли отсрочка от мобилизации для студентов

Юрист Ростислав Кравец рассказал: студенты имеют право на отсрочку от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так что не призовут служить таких соискателей образования:

  • студентов училищ;
  • студентов колледжей и вузов;
  • ассистентов-стажеров;
  • аспирантов и докторантов.

Когда студента могут мобилизовать

Студенты при этом должны помнить: отсрочка от мобилизации действует только на период обучения. Но их могут мобилизовать в такое время:

  • после окончания колледжа и перед поступлением в вуз;
  • после окончания бакалавриата и перед поступлением на магистратуру;
  • после окончания ЗВО перед поступлением на аспирантуру и перед поступлением на докторантуру.

Если такие абитуриенты получили в это время повестку, они должны служить.

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Что делать студенту, получившему повестку

Если имеющий отсрочку студент получил повестку, адвокат советует сразу сообщить центр комплектования и социальной поддержки о наличии такой отсрочки.

Следует сразу отправить письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом по дневной форме в высшем учебном заведении,
– уточнил Кравец.

Если военком не хочет принимать заявление, адвокат советует послать его вместе с необходимыми документами официальным письмом с описанием в адрес центра комплектации. В письме должно быть заявление с просьбой дать отсрочку и документы, подтверждающие, что вы учитесь в ЗВО на дневной форме. Это поможет защитить ваши права, добавляет адвокат.