Могут ли в Украине вручать электронные повестки, объяснил адвокат Андрей Межирицкий. Юрист отметил, что в настоящее время этот документ считается врученным, если военнообязанный расписался за его получение.

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Вручение повестки электронно

Адвокат отметил, чтобы повестки посылали электронно, необходимы изменения в законодательство о мобилизации и военной службе.

В этом случае это вполне возможно. Это может быть по аналогии с судебной повесткой. Что касается последней, то четко прописано, что человек сообщен должным образом, когда получил повестку в суд в электронном виде,

– сказал Андрей Межирицкий.

Также добавил, что адвокатская и судебная практика свидетельствуют о том, что в Украине часто отменяются штрафы из-за неявки в ТЦК по повестке.

"ТЦК не всегда правы. Надо доказать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом. Очень много решений, когда суды отменяли штрафы за неявку", – отметил адвокат.

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