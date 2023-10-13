Это в эфире телемарафона подчеркнула новая заместитель министра обороны. Наталья Калмыкова рассказала, сколько людей пытаются избежать мобилизации, сообщает 24 Канал.

Читайте также Имеют ли право представители ТЦК проверять документы: в Минюсте расставили точки над "і"

Готовятся изменения к законодательству

К сожалению, очень много тех людей, измеряется в сотнях тысяч, которые создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации,

– отметила заместитель Умерова.

Добавила, что этот вопрос планируется урегулировать. Поэтому готовятся изменения в нормативно-правовые акты.

Интересно Мобилизация в октябре: что изменилось и с какими болезнями не берут в армию

В Минобороны анонсировали важные изменения в ВВК

Заметим, что ранее заместитель министра по вопросам социального развития сообщила, что военно-врачебные комиссии ждут изменения.

Калмыкова отметила важность создания системы, в которой человек будет готов идти служить в ВСУ; понимать, что с ним будет происходить и что от государства он будет иметь взаимность.

"Сейчас проходят финальные внешние согласования документы, регулирующие учет военнослужащих. Военнослужащий после ВВК отбывает сам или в воинскую часть, или ТЦК и СП. А документы от ВВК в электронном виде следуют за ним. Это то быстрое решение, в котором так нуждаются люди после ранения", – подчеркнула чиновник.