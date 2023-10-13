На цьому в ефірі телемарафону наголосила нова заступниця міністра оборони. Наталія Калмикова розповіла, скільки людей намагаються уникнути мобілізації, передає 24 Канал.

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Готуються зміни до законодавства

На жаль, дуже багато є тих людей, вимірюється в сотнях тисяч, які створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації,

– зазначила заступниця Умєрова.

Додала, що це питання планують врегулювати. Тож наразі готуються зміни до нормативно-правових актів.

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У Міноборони анонсували важливі зміни до ВЛК

Зауважимо, що раніше заступниця міністра з питань соціального розвитку повідомила, що на військово-лікарські комісії чекають зміни.

Калмикова наголосила на важливості створення системи, в якій людина буде готова йти служити в ЗСУ; розумітиме, що з нею відбуватиметься і що від держави вона матиме взаємність.

"Зараз проходять фінальні зовнішні погодження документи, які регулюють облік військовослужбовців. Військовослужбовець після ВЛК відбуває сам або у військову частину, або ТЦК та СП. А документи від ВЛК в електронному вигляді йдуть за ним. Це те швидке рішення, якого так потребують люди після поранення", – підкреслила посадовиця.