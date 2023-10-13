Часто постають питання, хто і де може перевіряти ваші документи та вручати повістку. Детальніше про це – роз’яснили у Мін’юсті.

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Чи мають право представники ТЦК перевіряти документи

У відомстві розповіли, що громадянин України не може підкорятися вимогам військових або силовиків. Таким чином, на прохання будь-яка уповноважена особа має пред'явити службове посвідчення або інший документ, або ж копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів, та назвати підставу для перевірки документів.

Водночас представники військкоматів не мають права особисто перевіряти ваші документи. Для цього з ними у супроводі мають бути представники Нацполіції.

Представники ТЦК не мають права перевіряти документи. Перевіряти документи мають право уповноважені особи Нацполіції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держмитслужби, ДМС та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта,

– наголосили у Мін’юсті.

Часті питання про повістки в Україні / Мін’юст

Коли чоловік в Україні може отримати повістку повторно