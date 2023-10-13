Часто постають питання, хто і де може перевіряти ваші документи та вручати повістку. Детальніше про це – роз’яснили у Мін’юсті.
Важливо Мобілізація у жовтні: що змінилося і з якими хворобами не беруть в армію
Чи мають право представники ТЦК перевіряти документи
У відомстві розповіли, що громадянин України не може підкорятися вимогам військових або силовиків. Таким чином, на прохання будь-яка уповноважена особа має пред'явити службове посвідчення або інший документ, або ж копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів, та назвати підставу для перевірки документів.
Водночас представники військкоматів не мають права особисто перевіряти ваші документи. Для цього з ними у супроводі мають бути представники Нацполіції.
Представники ТЦК не мають права перевіряти документи. Перевіряти документи мають право уповноважені особи Нацполіції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держмитслужби, ДМС та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта,
– наголосили у Мін’юсті.
Часті питання про повістки в Україні / Мін’юст
Коли чоловік в Україні може отримати повістку повторно
- якщо чоловік раніше добровільно приходив до ТЦК, стоїть на обліку, але не був мобілізований;
- якщо військовозобов'язаний проходив ВЛК понад рік тому;
- для перевірки облікових даних;
- для перевірки даних про заброньованого працівника;
- для перевірки обставин на відстрочку;
- для мобілізації.