Кому і за яких умов можуть повторно вручити повістку, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що є одразу кілька випадків, коли її можуть виписати знову.
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Коли чоловік може отримати повістку повторно
Про деталі мобілізаційних заходів йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України" та в Указі президента "Про загальну мобілізацію".
ТЦК та СП можуть повторно вручити повістку, зокрема:
- якщо чоловік раніше добровільно приходив до ТЦК, стоїть на обліку, але не був мобілізований;
- якщо військовозобов'язаний проходив ВЛК понад рік тому;
- для перевірки облікових даних;
- для перевірки даних про заброньованого працівника;
- для перевірки обставин на відстрочку;
- для мобілізації.
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Види повісток в Україні / Інфографіка 24 Каналу