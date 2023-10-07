Про особливості вручення повістки розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Також він вважає, що мобілізація торкнеться всіх військовозобов'язаних чоловіків.

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Як мають вручати повістку

Роман Істомін наголошує, що посадові особи ТЦК розносять повістки, підписані начальником терцентру комплектування. Військовозобов'язаний має отримати повістку особисто та підписати документ – лише після цього вона може вважатися законно врученою.

Це означає, що працівники ТЦК не можуть лишати повістку у поштовій скриньці або передавати її через родичів. У такому випадку вона не має юридичної сили. Однак варто зазначити, що у законі немає чітких місць, де можна або не можна видавати запрошення до ТЦК. Тому працівники військкомату можуть приходити за домашньою адресою до військовозобов'язаного.

Речник додав, що працівники ТЦК не можуть застосовувати силу для вручення документа – утримувати людину чи бити. Також не можна затримувати особу за відмову отримати повістку.

Чи будуть повістки онлайн

Раніше Міноборони повідомили, що о середини осені ТЦК отримають доступ до держреєстрів. Зокрема, це стосується нового сервісу з всіма данними військовозобов'язаних "Оберіг".

Військкомат здобуде більше інструментів для пошуку військовозобов'язаних, контролю щодо пересування громадян територією країни та за кордон, зокрема й перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо.

Попри це, ТЦК не зможуть відправляти повістку через електронну пошту чи в телефонному режимі. Для цього необхідні певні зміни у законодавстві. Однак всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян.