Для чого потрібний електронний реєстр та чи зможуть вручити повістку в онлайн-режимі, пояснила адвокатка Марина Бекало. За її словами, ці механізми вводять з метою спрощення процесу мобілізації громадян.

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Запуск цього реєстру відкриває широкі можливості для ТЦК та СП отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов'язаних, контролю щодо пересування громадян територією країни та за кордон, зокрема й перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо. Ну і, звісно, виклику до ТЦК та СП,

– сказала експертка.

За словами адвокатки, виклик військовозобов'язаних і призовників до ТЦК та СП в телефонному режимі або через електронну пошту може стати можливим лише за умови внесення відповідних змін до правил військового обліку.

Водночас вона наголосила, що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП наразі обмежені у своїх можливостях через відсутність даних щодо військовозобов'язаних.

Довідка. Електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників готовий на 90% і має назву "Оберіг".

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