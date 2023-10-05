5 жовтня Верховна Рада проголосувала за правки до законопроєкту про е-реєстр військовозобов'язаних. Вони дозволяють об'єднати реєстри, які є в правоохоронних та інших органах, передає 24 Канал.

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Які дані містяться в "Оберезі"

За словами секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, в реєстрі міститиметься різноманітна інформація про військовозобов'язаного:

  • де народився;
  • скільки років;
  • цивільна освіта;
  • військово-облікова спеціальність;
  • де стоїть на військовому обліку;
  • інформація щодо сімейного стану,
  • наявність відстрочки – де навчається, або лікується тощо.

У реєстрі зберігатиметься інформація з усіх інших реєстрів, які будуть до нього також підключені, зазначив посадовець.

Електронний реєстр військовозобов'язаних: що відомо

  • Закон про єдиний електронний реєстр призовників схвалили ще у 2017 році. Формально реєстр запустили 28 березня 2022 року.
  • Наразі реєстр під назвою "Оберіг" майже готовий – на 90 відсотків. Його ще планують доопрацювати.
  • Видавати через нього електронні повістки наразі не будуть. Такого механізму поки немає.
  • За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, реєстр надійно захищений від взломів.