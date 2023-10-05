5 октября Верховная Рада проголосовала за правки к законопроекту о е-реестре военнообязанных. Они позволяют объединить реестры, имеющиеся в правоохранительных и других органах, передает 24 Канал.

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Какие данные содержатся в "Обереге"

За словами секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, в реестре будет содержаться разнообразная информация о военнообязанном:

  • где родился;
  • сколько лет;
  • гражданское образование;
  • военно-учетная специальность;
  • где состоит на военном учете;
  • информация о семейном положении,
  • наличие отсрочки – где учится или лечится и т.д.

В реестре будет храниться информация из всех других реестров, которые будут к нему также подключены, отметил чиновник.

Электронный реестр военнообязанных: что известно

  • Закон о едином электронном реестре призывников одобрили еще в 2017 году. Формально реестр запустили 28 марта 2022 года.
  • Реестр под названием "Оберіг" почти готов - на 90 процентов. Его еще планируют доработать.
  • Выдавать через него электронные повестки пока не будут. Такого механизма пока нет.
  • По словам вице-премьера Михаила Федорова, реестр надежно защищен от взломов.