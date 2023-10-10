Кому и при каких условиях могут повторно вручить повестку, рассказывает 24 Канал. Заметим, что есть несколько случаев, когда ее могут выписать снова.

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Когда мужчина может получить повестку повторно

О деталях мобилизационных мероприятий говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Об обороне Украины" и в Указе президента "Об общей мобилизации".

ТЦК и СП могут повторно вручить повестку, в частности:

  • если мужчина раньше добровольно приходил в ТЦК, состоит на учете, но не был мобилизован;
  • если военнообязанный проходил ВВК больше года назад;
  • для проверки учетных данных;
  • для проверки данных о забронированном работнике;
  • для проверки обстоятельств отсрочки;
  • для мобилизации.

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