Кому и при каких условиях могут повторно вручить повестку, рассказывает 24 Канал. Заметим, что есть несколько случаев, когда ее могут выписать снова.
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Когда мужчина может получить повестку повторно
О деталях мобилизационных мероприятий говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "Об обороне Украины" и в Указе президента "Об общей мобилизации".
ТЦК и СП могут повторно вручить повестку, в частности:
- если мужчина раньше добровольно приходил в ТЦК, состоит на учете, но не был мобилизован;
- если военнообязанный проходил ВВК больше года назад;
- для проверки учетных данных;
- для проверки данных о забронированном работнике;
- для проверки обстоятельств отсрочки;
- для мобилизации.
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