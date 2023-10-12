Водночас існує кілька категорій людей, яких можуть звільнити від мобілізації, зокрема, через стан здоров'я. Що змінилося у мобілізації українців і з якими хворобами військовозобов'язані не підлягають службі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Загальна мобілізація в Україні: доки вона триватиме та що на це впливає

Що змінилося у переліку хвороб для звільнення від мобілізації

У новому наказі Міністерства оборони України №490 від 18 серпня 2023 року зняті обмеження на ряд хвороб, за якими раніше військовозобов'язаного визначали, як обмежено придатних до військової служби. Відтепер саме цю категорію можуть залучати до служби у Збройних Силах нашої держави.

Зокрема, тепер до армії можуть призвати людей з такими розладами:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

безсимптомне носійство ВІЛ;

повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;

хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;

легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;

невротичні, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічним станом;

повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів та систем.

Крім того, відтепер військово-лікарська комісія має встановлювати придатність людини за конкретним фахом. Тобто якщо особа непридатна служити в одному роду військ, командир частини може направити її до ВЛК, щоб визначити придатність за іншою спеціальністю.

До того ж наказом Міноборони спростило вимоги щодо здоров'я для військовослужбовців у Десантно-штурмових військах та морській піхоті. Таке рішення діятиме лише під час воєнного стану і загальної мобілізації.

Які хвороби тимчасово звільняють від мобілізації українців

У законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію наявний повний перелік хвороб, за яким можуть тимчасово або повністю звільнити від служби в армії.

Наразі існує дві категорії військовозобов'язаних, які мають певні захворювання під час воєнного стану:

обмежено або тимчасово непридатні до служби, яких можуть залучити до служби за потребою;

непридатні особи, яких виключають зі списків на призов як у мирний, так і у воєнний час.

Хвороби, що обмежують придатність військовозобов'язаного:

кишкові інфекційні хвороби;

бактеріальні зоонози;

вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;

вірусні геморагічні лихоманки;

вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри й слизових оболонок;

гельмінтози;

педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб;

туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

З якими хворобами взагалі не беруть до армії

Новоутворення або пухлини:

первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій з метастазами, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування;

швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної й споріднених їм тканин: лімфогранулематоз; неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів, зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Хвороби системи кровообігу:

серцева недостатність II-Б – III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцева недостатність II-Б – III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічна хвороба III стадії;

цереброваскулярні хвороби, зокрема, інфаркт головного мозку або інсульт зі значними порушеннями функцій;

хвороби артерій і капілярів, вен, лімфатичних вузлів: атеросклерози, тромбози, варикоз тощо зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

Хвороби органів дихання:

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;

тяжка персистентна бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення:

щелепно-лицьові аномалії, крім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника й очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;

грижі зі значними порушеннями функцій.

Хвороби ока, вуха і придаткового апарату:

виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені хвороби склери, рогівки: рубці й помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; зниження зорових функцій або часті загострення на обох очах, що прогресують;

хвороби склоподібного тіла й очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби й ураження зорового нерва і зорових шляхів;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче;

повна глухота на обидва вуха та глухонімота.

Хвороби крові й кровотворних органів:

анемія зі значними порушеннями функцій, порушенням згортання крові;

геморагічні стани;

інші хвороби кров і порушення із залученням імунного механізму.

Хвороби ендокринної системи, порушення харчування і метаболізму:

хвороби щитоподібної залози;

всі типи цукрового діабету;

порушення інших ендокринних залоз;

порушення обміну речовин, зокрема, всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри й підшкірної клітковини:

атопічний дерматит;

поширена ліхеніфікація шкірного покриву;

звичайна пухирчатка;

герпетиформний дерматит.

Хвороби кістково-м'язової системи й сполучної тканини:

артропатія;

хвороби суглобів і хребта,

набуті деформації й дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій;

двосторонні ампутації верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи:

хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю;

хворі жінки, що мають запальні захворювання органів малого таза і незапальні захворювання статевих органів зі значними порушеннями функцій.

Хвороби нервової системи:

запальні захворювання центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньодзвінковий абсцес);

системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній, крім вегетосудинної, зі значними порушеннями функцій;

епілепсія при наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи зі значними порушеннями функцій.

Розлади психіки та поведінки:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки й поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);

шизофренія, шизотипні та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;

глибока і важка розумова відсталість.

Також звільняють від мобілізації активний туберкульоз що прогресує з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатитів, ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами, важкі травми голови, шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок. зі значним порушенням функцій, а також отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.