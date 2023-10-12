Водночас існує кілька категорій людей, яких можуть звільнити від мобілізації, зокрема, через стан здоров'я. Що змінилося у мобілізації українців і з якими хворобами військовозобов'язані не підлягають службі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Загальна мобілізація в Україні: доки вона триватиме та що на це впливає

Що змінилося у переліку хвороб для звільнення від мобілізації

У новому наказі Міністерства оборони України №490 від 18 серпня 2023 року зняті обмеження на ряд хвороб, за якими раніше військовозобов'язаного визначали, як обмежено придатних до військової служби. Відтепер саме цю категорію можуть залучати до служби у Збройних Силах нашої держави.

Зокрема, тепер до армії можуть призвати людей з такими розладами:

  • клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • безсимптомне носійство ВІЛ;
  • повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;
  • хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;
  • легкі короткочасні хворобливі прояви психічних розладів;
  • невротичні, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних проявах, з астенічним станом;
  • повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
  • епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів та систем.

Крім того, відтепер військово-лікарська комісія має встановлювати придатність людини за конкретним фахом. Тобто якщо особа непридатна служити в одному роду військ, командир частини може направити її до ВЛК, щоб визначити придатність за іншою спеціальністю.

До того ж наказом Міноборони спростило вимоги щодо здоров'я для військовослужбовців у Десантно-штурмових військах та морській піхоті. Таке рішення діятиме лише під час воєнного стану і загальної мобілізації.

Які хвороби тимчасово звільняють від мобілізації українців

У законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію наявний повний перелік хвороб, за яким можуть тимчасово або повністю звільнити від служби в армії.

Наразі існує дві категорії військовозобов'язаних, які мають певні захворювання під час воєнного стану:

  • обмежено або тимчасово непридатні до служби, яких можуть залучити до служби за потребою;
  • непридатні особи, яких виключають зі списків на призов як у мирний, так і у воєнний час.

Хвороби, що обмежують придатність військовозобов'язаного:

  • кишкові інфекційні хвороби;
  • бактеріальні зоонози;
  • вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;
  • вірусні геморагічні лихоманки;
  • вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри й слизових оболонок;
  • гельмінтози;
  • педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб;
  • туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

З якими хворобами взагалі не беруть до армії

Новоутворення або пухлини:

  • первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій з метастазами, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування;
  • швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної й споріднених їм тканин: лімфогранулематоз; неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів, зі значними змінами;
  • доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Хвороби системи кровообігу:

  • серцева недостатність II-Б – III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;
  • серцева недостатність II-Б – III стадії при ішемічних хворобах серця;
  • гіпертонічна хвороба III стадії;
  • цереброваскулярні хвороби, зокрема, інфаркт головного мозку або інсульт зі значними порушеннями функцій;
  • хвороби артерій і капілярів, вен, лімфатичних вузлів: атеросклерози, тромбози, варикоз тощо зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

Хвороби органів дихання:

  • хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання;
  • тяжка персистентна бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення:

  • щелепно-лицьові аномалії, крім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;
  • хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника й очеревини зі значними порушеннями функцій;
  • виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
  • хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;
  • грижі зі значними порушеннями функцій.

Хвороби ока, вуха і придаткового апарату:

  • виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
  • виражені хвороби склери, рогівки: рубці й помутніння райдужної оболонки, циліарного тіла, всі види катаракти кристалика, судинної оболонки; зниження зорових функцій або часті загострення на обох очах, що прогресують;
  • хвороби склоподібного тіла й очного яблука;
  • неврит зорового нерва, хвороби й ураження зорового нерва і зорових шляхів;
  • відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
  • всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;
  • стійкий параліч рухових м'язів очного яблука при наявності диплопії;
  • короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;
  • гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;
  • відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче;
  • повна глухота на обидва вуха та глухонімота.

Хвороби крові й кровотворних органів:

  • анемія зі значними порушеннями функцій, порушенням згортання крові;
  • геморагічні стани;
  • інші хвороби кров і порушення із залученням імунного механізму.

Хвороби ендокринної системи, порушення харчування і метаболізму:

  • хвороби щитоподібної залози;
  • всі типи цукрового діабету;
  • порушення інших ендокринних залоз;
  • порушення обміну речовин, зокрема, всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій.

Хвороби шкіри й підшкірної клітковини:

  • атопічний дерматит;
  • поширена ліхеніфікація шкірного покриву;
  • звичайна пухирчатка;
  • герпетиформний дерматит.

Хвороби кістково-м'язової системи й сполучної тканини:

  • артропатія;
  • хвороби суглобів і хребта,
  • набуті деформації й дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій;
  • двосторонні ампутації верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Хвороби сечостатевої системи:

  • хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю;
  • хворі жінки, що мають запальні захворювання органів малого таза і незапальні захворювання статевих органів зі значними порушеннями функцій.

Хвороби нервової системи:

  • запальні захворювання центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньодзвінковий абсцес);
  • системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній, крім вегетосудинної, зі значними порушеннями функцій;
  • епілепсія при наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;
  • хвороби периферичної нервової системи зі значними порушеннями функцій.

Розлади психіки та поведінки:

  • різко виражені стійкі психічні розлади;
  • розлади психіки й поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);
  • шизофренія, шизотипні та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;
  • невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;
  • різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;
  • глибока і важка розумова відсталість.

Також звільняють від мобілізації активний туберкульоз що прогресує з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатитів, ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами, важкі травми голови, шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок. зі значним порушенням функцій, а також отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.