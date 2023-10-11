Власне, загальну мобілізацію в Україні запровадили від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Її термін паралельно з дією воєнного стану вже кілька разів продовжували.

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Доки мобілізація проводитиметься в Україні

Згідно з чинним законодавством, воєнний стан запроваджують на 90 днів. Паралельно із цим триває загальна мобілізація. Водночас передбачений механізм продовження дії як воєнного стану, так і мобілізації ще на 90 днів за потреби.

Відтак, воєнний стан разом із загальною мобілізацією продовжували до 18 серпня 2023 року. Втім, у Верховній Раді затвердили його продовження ще до щонайменше 15 листопада. Відповідну пропозицію зробив Верховний головнокомандувач ЗСУ, президент Володимир Зеленський.

Це означає, що до 15 листопада діятиме також загальна мобілізація. Крім того, будуть обмеження на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Виняток для тих, хто має дозвіл або причини, які дозволяють їм покидати країну під час воєнного стану.

Якщо ж після 15 листопада дію воєнного стану не завершать, то загальна мобілізація в Україні продовжуватиметься. Відтак, триватиме набір до війська, а військовозобов'язані отримуватимуть повістки для актуалізації даних, а також проходження ВЛК.

Ті, хто за результатами ВЛК вважаються придатними до служби, відправляться боронити Україну. Далі розповімо, скільки триватиме навчання.

Щонайменше навчання тривають місяць

На цьому наголосив начальник управління персоналом Штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу.

Це мінімум місяць, якщо складніша спеціальність, то додаємо мінімум два тижні, а то й місяць, а то й 2,5 місяця. Це індивідуальна підготовка,

– наголосив він.

Заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ полковник Віктор Люльчак додав, що строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає 1 – 2 місяці.

Люльчак підкреслив, що до навчання входить базова загальновійськова підготовка і, якщо необхідно, фахова загальновійськова підготовка. А от терміни залежать від того, чи потрібна лише базова, чи ще й фахова.