Перед тим, як потрапити на передову, наші військовозобов'язані проходять навчання. Це стосується тих, хто вже проходив військову службу та тих, хто зовсім не має досвіду, передає 24 Канал.

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Навчання обов'язкове

Одразу після початку повномасштабного вторгнення не всі мобілізовані мали час на проходження навчання, проте згодом це питання врегулювали. Тепер навчання мобілізованих обов'язкове. Воно відбувається за місцем служби.

Мобілізованих, які не пройшли навчання, не можуть допустити боїв. Контроль за цим покладається на командирів.

Мінімальний строк навчання – місяць

Начальник управління персоналом Штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу розповів, що термін навчання для усіх мобілізованих мінімум – місяць.

Це мінімум місяць, якщо складніша спеціальність, то додаємо мінімум два тижні, а то й місяць, а то й 2,5 місяці. Це індивідуальна підготовка,

– підкреслив він.

Строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає 1−2 місяці, на брифінгу в Military Media Center повідомив заступник начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Віктор Люльчак.

За словами начальника штабу Командування Десантно-штурмових військ, полковника Віктора Люльчака, до навчання входить базова загальновійськова підготовка та, якщо потрібно, фахова загальновійськова підготовка. Строки залежать від того, чи потрібна тільки базова чи ще й фахова підготовка.

Як проходять навчання обмежено придатні та колишні військові

Начальник Кременчуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Сушко пояснив, що у ТЦК зважають на стан здоров’я мобілізованого. Наприклад, для обмежено придатних направлення до навчальних центрів роблять відповідно до того, які дозволи дає ВЛК.

"Ми усіх призваних направляємо у навчальні центри. А там вже після проходження підготовки їх розподіляють далі. Зазвичай вони там перебувають 2−3 місяці", ― розповів Сушко.

Військовозобов'язані, які раніше мали досвід військової служби, теж проходять навчання.

Тривалість навчання осіб з бойовим досвідом – до місяця, і до нього входить бойове злагодження та основи.

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