Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо дав кілька пояснень для військовозобов'язаних. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що розповів підполковник

Фітьо заявив, що військовозобов'язані чоловіки віком 18 – 60 років мають оновлювати свої дані в ТЦК та СП. Це стосується й тих, хто має право на відстрочку від призову.

Повістки не дозволено вручати в місцях, які визначено законом. Тобто, практично їх можна вручати всюди. Це (вручення – 24 Канал) може бути у парку, на вулиці чи на блокпості,

– пояснив він.

За його словами, повістки можуть вручати військовослужбовці ТЦК та СП, представники органів місцевого самоврядування, роботодавці, керівники підприємств та організацій, незалежно від форми власності. Також це дозволено робити представникам ЖЕК та ОСББ. Фітьо наголосив, що повістка має бути вручена військовозобов'язаному громадянину особисто.

Підполковник назвав абсолютним фейком чутки про те, що військовозобов'язаних нібито одразу відправляють на фронт після вручення їм першої повістки. За його словами, такі вкиди розповсюджує російська пропаганда. Як пояснив Фітьо, перша повістка зобов'язує людину з'явитися до військкомату для встановлення стану здоров'я та отримання інформації про її сімейний стан, професію, фах.

І тільки тоді, якщо ваш фах та рівень здоров'я дозволяють проходити службу в Силах оборони, ЗСУ чи інших складових оборони, і лише за потреби, вам буде вже тоді надана повістка для відправлення безпосередньо у навчальний центр,

– сказав він.

З його слів, якщо військовозобов'язаний відмовляється брати першу повістку, то він підпадає під адміністративну відповідальність. Якщо людина отримала першу повістку, з'явилася до військкомату, пройшла медогляд, була визнана придатною до служби та не прийшла у ТЦК по мобілізаційному розпорядженню, то вона підпадатиме вже під кримінальну відповідальність, яка передбачає до 3 років позбавлення волі.

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