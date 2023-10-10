Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо дал несколько объяснений для военнообязанных. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что рассказал подполковник

Фитьо заявил, что военнообязанные мужчины в возрасте 18 – 60 лет должны обновлять свои данные в ТЦК и СП. Это касается и тех, кто имеет право на отсрочку от призыва.

Повестки не разрешено вручать в местах, определенных законом. То есть, практически их можно вручать повсюду. Это (вручение – 24 Канал) может быть в парке, на улице или на блокпосте,

– объяснил он.

По его словам, повестки могут вручать военнослужащие ТЦК и СП, представители органов местного самоуправления, работодатели, руководители предприятий и организаций независимо от формы собственности. Также это разрешено делать представителям ЖЭК и ОСМД. Фитьо подчеркнул, что повестка должна быть вручена военнообязанному гражданину лично.

Подполковник назвал абсолютным фейком слухи о том, что военнообязанных, якобы, сразу отправляют на фронт после вручения им первой повестки. По его словам, такие вбросы распространяет российская пропаганда. Как пояснил Фитьо, первая повестка обязывает человека явиться в военкомат для установления состояния здоровья и получения информации о его семейном состоянии, профессии, специальности.

И только тогда, если ваша специальность и уровень здоровья позволяют проходить службу в Силах обороны, ВСУ или других составляющих обороны, и только при необходимости, вам будет уже тогда предоставлена повестка для отправки непосредственно в учебный центр,

– сказал он.

По его словам, если военнообязанный отказывается принимать первую повестку, то он подпадает под административную ответственность. Если человек получил первую повестку, явился в военкомат, прошел медосмотр, был признан годным к службе и не пришел в ТЦК по мобилизационному распоряжению, то он будет подпадать уже под уголовную ответственность, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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