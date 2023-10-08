Где именно и когда военнообязанному могут вручить "боевую повестку", рассказала адвокат Марина Бекало.

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"Боевая" повестка

Мобилизационное распоряжение военнообязанном могут вручить исключительно Территориальные центры комплектования и социальной поддержки после прохождения военно-врачебной комиссии. Впрочем, при условии признания пригодным к военной службе.

Заметим, что существуют следующие виды повесток:

для уточнения данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

для призыва на срочную военную службу;

мобилизационное предписание.

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Виды повесток в Украине / Инфографика 24 Канала

Законно ли вручение повестки через почтовый ящик

В Полтавском ТЦК и СП дали разъяснение, законно ли вручение через почтовый ящик. Спикер Роман Истомин отметил, что должностные лица военкоматов разносят повестки, подписанные начальником ТЦК.

Военнообязанный должен получить документ лично и подписать его. Только после этого повестка может считать законно врученной. Поэтому работники ТЦК не могут вручать повестку через почтовый ящик.