Не все сотрудники ТЦК и СП имеют право проверять документы гражданских и военнообязанных. Именно поэтому они патрулируют вместе с представителями Нацполиции.
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Кто может проверять документы
Проверять документы у гражданских и военнообязанных могут только уполномоченные представители :
- Национальной полиции Украины,
- Службы безопасности Украины,
- Национальной Гвардии Украины,
- Государственной пограничной службы Украины,
- Государственной миграционной службы Украины,
- Государственной таможенной службы Украины,
- Вооруженных сил Украины;
Какие документы можно потребовать у этих представителей
Согласно украинскому законодательству, полицейские и работники ТЦК по требованию о проверке документов должны предоставить их.
Обращаясь к человеку для проверки документов полицейский обязан :
- назвать свою фамилию, должность, служебное звание;
- предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;
- дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;
- назвать основание проверки.
В то же время, он не обязан передавать свое удостоверение, а наоборот должен держать его в руках.
Какие документы можно потребовать у работников ТЦК
Граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.
Уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки по требованию лица обязаны показать :
- приказ коменданта по поводу проверки документов (или копию);
- служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;
- приказ или распоряжение ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;
- назвать основание проверки.
Кто имеет право вручить повестку
Повестку необязательно должен вручать работник ТЦК и СП. Таким образом право на это имеют :
- представители органа СБУ;
- представители подразделения Службы внешней разведки;
- представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);
- руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;
- управляющие многоквартирных домов.
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- Часть военнообязанных может повторно получить повестку. ТЦК и СП могут повторно вручить повестку, если мужчина раньше добровольно приходил в ТЦК, стоит на учете, но не был мобилизован ; если военнообязанный проходил ВЛК больше года назад; для проверки учетных данных; для проверки данных о забронированном работнике; для проверки обстоятельств отсрочки; для мобилизации
- Отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Мобилизации такой военнообязанный не подлежит в случае, если у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые в соответствии с законом должны их содержать.
- Повестка считается врученной только тогда, когда она подписана самым военнообязанным. Поэтому работники ТЦК должны передавать документ лично в руки. Это означает, что работники ТЦК не могут оставлять повестку в почтовом ящике или передавать его через родственников. В таком случае она не имеет юридической силы.