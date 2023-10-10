Согласно действующему законодательству, повестка считается врученной только тогда, когда этот бумажный документ собственноручно подписал тот, кому она выписана, пояснил адвокат Андрей Межирицкий, передает 24 Канал. Юрист также прокомментировал слухи о том, что банковские карты уклонистов могут блокировать.

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Требуются изменения в законодательстве

Накануне Минцифры сообщило о создании э-реестра призывников. Министр ведомства Михаил Федоров сказал, что база военнообязанных уже заполнена на 90%. После таких новостей в обществе разразилась новая волна разговоров о возможной отправке повесток в электронном виде.

Выдача повестки в электронном виде вполне возможна, но для этого требуются изменения в законодательстве о мобилизации.

Это может быть по аналогии с судебной повесткой. Что касается ее, то четко прописано, что человек сообщен должным образом, когда получил повестку в суд в электронном виде,

– отметил Межирицкий.

Сейчас в Украине участились случаи отмены штрафов из-за неявки в территориальные центры комплектования по повестке. По словам юриста, ТЦК не всегда правы. Следует доказывать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом.

На территории интернета возник очередной миф о том, что карты и счета ФЛП уклонистов будут блокировать. По мнению Межерицкого, теоретически блокировка возможна, но опять же только в том случае, если электронные повестки будут введены в законную плоскость.

"Если человек не явится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть, так же как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не явился. Ответственность – в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия", – добавил адвокат.

Обратите внимание! В действующем законодательстве Украины нет положения, которое давало бы разрешение на блокирование счетов призывников, уклоняющихся от мобилизации. Исполнительная служба может заблокировать счета, только если военнообязанный не уплатил административный штраф.

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