Согласно действующему законодательству, повестка считается врученной только тогда, когда этот бумажный документ собственноручно подписал тот, кому она выписана, пояснил адвокат Андрей Межирицкий, передает 24 Канал. Юрист также прокомментировал слухи о том, что банковские карты уклонистов могут блокировать.
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Требуются изменения в законодательстве
Накануне Минцифры сообщило о создании э-реестра призывников. Министр ведомства Михаил Федоров сказал, что база военнообязанных уже заполнена на 90%. После таких новостей в обществе разразилась новая волна разговоров о возможной отправке повесток в электронном виде.
Выдача повестки в электронном виде вполне возможна, но для этого требуются изменения в законодательстве о мобилизации.
Это может быть по аналогии с судебной повесткой. Что касается ее, то четко прописано, что человек сообщен должным образом, когда получил повестку в суд в электронном виде,
– отметил Межирицкий.
Сейчас в Украине участились случаи отмены штрафов из-за неявки в территориальные центры комплектования по повестке. По словам юриста, ТЦК не всегда правы. Следует доказывать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом.
На территории интернета возник очередной миф о том, что карты и счета ФЛП уклонистов будут блокировать. По мнению Межерицкого, теоретически блокировка возможна, но опять же только в том случае, если электронные повестки будут введены в законную плоскость.
"Если человек не явится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть, так же как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не явился. Ответственность – в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия", – добавил адвокат.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Адвокат Марина Бекало сказала, что вызов военнообязанных в территориальные центры комплектования в телефонном режиме или по электронной почте возможен при условии внесение соответствующих правил к военному учету.
- Муж, жена которого беременна третьим ребенком, не получит права на отсрочку. Нерожденный ребенок не может быть на содержании отца или матери, однако мужчина может содержать беременную жену.
- 5 октября Верховная Рада проголосовала за правки к законопроекту об э-реестре военнообязанных лиц. В э-реестре "Оберег" содержатся все данные об украинских защитниках и защитницах. Глава Минцифры Михаил Федоров лично ручался за безопасность новосозданного реестра.