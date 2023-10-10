Наразі згідно з чинним законодавством, повістка вважається врученою лише тоді, коли цей паперовий документ власноруч підписав той, кому вона виписана, пояснив адвокат Андрій Межирицький, передає 24 Канал. Юрист також прокоментував чутки про те, що банківські картки ухилянтів можуть блокувати.

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Потрібні зміни в законодавстві

Напередодні Мінцифри повідомило про створення е-реєстру призовників. Міністр відомства Михайло Федоров сказав, що база військовозобов'язаних вже заповнена на 90%. Після таких новин у суспільстві вибухнула нова хвиля розмов про ймовірне надсилання повісток в електронному вигляді.

Видача повістки в електронному вигляді цілком можлива, але для цього потрібні зміни в законодавстві про мобілізацію.

Це може бути по аналогії із судовою повісткою. Щодо неї, то чітко прописано, що людина є повідомлена належним чином, коли отримала повістку до суду в електронному вигляді,

– зазначив Межирицький.

Зараз в Україні почастішали випадки скасування штрафів через неявку до територіальних центрів комплектування по повістці. За словами юриста, ТЦК не завжди мають рацію. Треба доводити, що повістка була вручена так, як передбачено законом.

На теренах інтернету виник черговий міф про те, що карти та рахунки ФОП ухилянтів буцімто блокуватимуть. На думку Межерицького, теоретично блокування можливе, але знову ж таки лише у тому випадку, якщо електронні повістки будуть введені в законну площину.

"Якщо людина не з’явиться за викликом, то нестиме адміністративну відповідальність. Тобто, так само як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалася і не з'явилася. Відповідальність – у вигляді штрафу. Відомості передаються до виконавчої служби. Далі, в разі його несплати, для порушника настають наслідки", – додав адвокат.

Зверніть увагу! У чинному законодавстві України немає положення, яке б надавало дозвіл на блокування рахунків призовників, які ухиляються від мобілізації. Виконавча служба може заблокувати рахунки лише, якщо військовозобов'язаний не сплатив адміністративний штраф.

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