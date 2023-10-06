Адвокатка Марина Бекало відповіла, чи може чоловік отримати відстрочку, якщо його жінка завагітніла третьою дитиною.

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Ненароджена дитина не може бути на утриманні, але є "але"

Адвокатка пояснила, що дитина, яка ще не народилася, не може бути на утриманні батька чи матері. Однак чоловік може утримувати вагітну дружину.

Так, згідно зі статтею 84 Сімейного кодексу, дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.

Тобто, саме вагітна дружина перебуває на утриманні чоловіка, а не дитина яку вона виношує,

– пояснила адвокатка.

Що робити, якщо дітей утримує вітчим

Закон про мобілізацію надає право на відстрочку, якщо військовозобов'язаний утримує трьох та більше дітей віком до 18 років. Марина Бекало уточнила, що це не обов’язково можуть бути біологічні діти – значення має саме факт утримання дітей.

Це можуть бути, наприклад, діти від попереднього шлюбу дружини, якщо їхній батько не сплачує аліменти, або є померлим чи безвісно зниклим. Тобто значення має саме факт утримання дітей,

– уточнила Марина Бекало.

Варто зазначити, що чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину, також не підлягають мобілізації. Батько-одинак може піти в армію лише добровільно. Для отримання відстрочки необхідно надати певні документи, які це підтверджують.