Адвокатка та докторка юридичних наук Наталя Опольська пояснила, чи потрібно обмежено придатним самостійно ініціювати проходження ВЛК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegraf.

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Як проходити ВЛК обмежено придатним

Опольська каже, що, згідно із законодавством, військовозобов'язаний не повинен проявляти ініціативу щодо проходження медичного огляду. На ВЛК його мають направити ТЦК та СП.

Вона також зазначає, що, за нормами "Порядку організації та ведення військового обліку призовників", призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні проходити медичний огляд та лікування у закладах охорони здоров'я згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби чи військово-лікарських комісій районних ТЦК та СП.

З аналізу цих норм можна зробити висновок, що відповідні органи мають надати особі направлення та/або повістку з метою забезпечення належного проходження ВЛК,

– каже юристка.

За її словами, у законодавстві передбачено, що військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними, підлягають повторному медичному огляду для надання іншого статусу та визначення придатності до військової служби.

Опольська наголосила, що ТЦК та СП повинні направляти військовозобов'язаних для проходження ВЛК. Водночас зазначила, що порушення немає лише в тому випадку, якщо ТЦК направив обмежено придатного на ВЛК, а він своєю чергою виконав всі вимоги законодавства щодо оновлення своїх даних.

Якщо говорити про формальний статус, то, за словами адвокатки, військовозобов'язані, що не встигли вчасно пройти ВЛК, не будуть автоматично визнаватися придатними до служби. Статус такої особи залишиться, як військовозобов'язаного, який був визнаним обмежено придатним до служби і який підлягає повторному медичному огляду.

До якого часу потрібно пройти повторну ВЛК

Особам, що були визнані обмежено придатними, потрібно пройти перекомісію до 4 лютого 2025 року. Після проходження ВЛК їм можуть надати один з таких статусів:

непридатний до військової служби – з виключенням з військового обліку.

непридатний з переоглядом – через 6 – 12 місяців.

тимчасово непридатний – для осіб, які потребують лікування або перебувають у відпустці за станом здоров’я.

придатний лише до служби у підрозділах забезпечення – таких як військові частини забезпечення, медичні підрозділи, підрозділи логістики чи зв’язку.

Зазначимо, що громадянам, які мають відстрочку від мобілізації, також потрібно пройти ВЛК.