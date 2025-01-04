Під час воєнного стану деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Армія Росії розробляє нову систему для координації бойових дій "Глаз/Гроза", – ISW

Які документи для цього потрібні

Для того, аби отримати відстрочку, потрібно зібрати певний перелік документів. Зокрема:

клопотання керівника органу державної влади щодо оформлення відстрочки;

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, визначеною МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із документів: свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше) або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю), або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов'язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину;

свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із документів: свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про оголошення одного із батьків померлим, або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав, або рішення суду про визнання одного із батьків безвісти відсутнім, або вирок суду, за яким особа відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або документи, які підтверджують, що особа самостійно виховує та утримує дитину (рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України);

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ, або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

рішення про влаштування дитини до прийомної сім'ї або договір про влаштування дітей на спільне проживання та виховання у прийомній сім'ї.

Хто може отримати відстрочку

Відстрочку можуть отримати у певних випадках. Зокрема, за станом здоров’я. Проблеми зі здоров’ям є однією з найпоширеніших причин відстрочки. Військово – лікарська комісія має визначити людину тимчасово непридатною до служби.

Наприклад, відстрочку також мають ті, хто має хронічні захворювання: важкі захворювання серця, дихальної системи чи нервової системи, а також інші серйозні проблеми зі здоров’ям.

Виявлені психологічні розлади можуть призвести до тимчасового або постійного звільнення від служби. Також особи, які проходять тривале лікування або відновлюються після травм, можуть мати право на відстрочку.

Закон передбачає відстрочку для тих, хто має особливі сімейні обов’язки:

Догляд за утриманцями: особи, які є єдиними опікунами непрацездатних батьків, подружжя, дітей або інших близьких родичів, можуть претендувати на це.

Батьківство: батьки, які мають трьох і більше дітей, або мають дитину-інваліда, мають право на відстрочку від призову.

Вагітна дружина: якщо буде підтверджено вагітність дружини призовника, це може бути підставою для звільнення.

Відстрочку можуть отримати студенти, які навчаються на денній формі навчання в українських або іноземних навчальних закладах. Це стосується рівнів бакалаврату, магістратури та аспірантури.

Також люди, зайняті в ключових секторах, життєво важливих для національних інтересів (наприклад, енергетика, охорона здоров’я, оборонна промисловість), можуть отримати відстрочки.