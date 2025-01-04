Во время военного положения некоторые военнообязанные могут получить отсрочку. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие документы для этого нужны

Для того, чтобы получить отсрочку, нужно собрать определенный перечень документов. В частности:

ходатайство руководителя органа государственной власти по оформлению отсрочки;

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом, или удостоверение, которое подтверждает соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указано;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов: свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка;

свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов: свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим, или приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы, или документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выдана врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения;

решение об устройстве ребенка в приемную семью или договор об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семье.

Кто может получить отсрочку

Отсрочку могут получить в определенных случаях. В частности, по состоянию здоровья. Проблемы со здоровьем является одной из самых распространенных причин отсрочки. Военно – врачебная комиссия должна определить человека временно непригодным к службе.

Например, отсрочку также имеют те, кто имеет хронические заболевания: тяжелые заболевания сердца, дыхательной системы или нервной системы, а также другие серьезные проблемы со здоровьем.

Выявленные психологические расстройства могут привести к временному или постоянному освобождению от службы. Также лица, которые проходят длительное лечение или восстанавливаются после травм, могут иметь право на отсрочку.

Закон предусматривает отсрочку для тех, кто имеет особые семейные обязанности:

Уход за иждивенцами: лица, которые являются единственными опекунами нетрудоспособных родителей, супругов, детей или других близких родственников, могут претендовать на это.

Отцовство: родители, которые имеют трех и более детей, или имеют ребенка-инвалида, имеют право на отсрочку от призыва.

Беременная жена: если будет подтверждена беременность жены призывника, это может быть основанием для освобождения.

Отсрочку могут получить студенты, которые учатся на дневной форме обучения в украинских или иностранных учебных заведениях. Это касается уровней бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Также люди, занятые в ключевых секторах, жизненно важных для национальных интересов (например, энергетика, здравоохранение, оборонная промышленность), могут получить отсрочки.