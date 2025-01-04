В России продолжают поддержку программного комплекса координации разведывательных и ударных подразделений "Глаз/Гроза", однако российские войска используют другие спецсистемы связи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Программу еще не ввели

Российский пропагандистский телеканал показал сюжет, где показали, как российские солдаты в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге учатся работать с программным обеспечением для координации боевых действий "Глаз/Гроза".

Эта российская система должна обеспечивать организованное командование и управление для российских подразделений на передовой.

Зато аналитики имеют информацию, что российские войска в дальнейшем в значительной степени полагаются на специальные системы связи для координации боевых действий в Украине через приложения для обмена сообщениями в социальных сетях.

В частности, это означает, что в России не ввели официальную программу "Глаз/Гроза" в достаточно широком масштабе, чтобы российские военные имели возможность пользоваться ею непосредственно на фронте.