Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он подчеркнул, что за безопасность реестра ручался сам глава Минцифры Михаил Федоров, передает 24 Канал.

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Насколько надежен е-реестр для сохранения данных

Костенко подчеркнул, что он лично разговаривал с Федоровым по вопросу взлома данных по е-реестру. Однако министр заверил, что созданный контур "нет даже намека на то, что он будет сломан".

Но мы живем в цифровом мире, потому у меня тоже есть такой вопрос. Поэтому мы можем доверять непосредственно людям, имеющим образование программиста,

– подчеркнул он.

В то же время, секретарь комитета Рады подчеркнул, что все же не время отказываться от дублирующих параллельных бумажных реестров, чтобы вообще не остаться без базы военнообязанных. Однако он надеется, что все же этот реестр будет надежно защищен.

Какие данные будут отображаться в е-реестре

Костенко подчеркнул, что законопроект, за который проголосовали народные избранники, призван сделать так, чтобы данные правоохранительных или других органов были связаны между собой. Это нужно для того, чтобы люди могли добавлять туда определенную информацию или брать информацию из других реестров, ведь все это будет отображаться в единой базе в реестре.

"Основное это будут данные о военнослужащем, о его гражданской жизни: где родился сколько лет, какое у него гражданское образование, военно-учетная специальность, где он стоит на учете и другая информация из всех реестров", – подчеркнул секретарь.

Кроме того, в реестре также будет содержаться информация о семейном положении военнообязанного, его отсрочке, обучении и лечении.

Что известно о е-реестре для военнообязанных