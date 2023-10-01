Президент Зеленский и министр обороны Рустем Умеров анонсировали перезагрузку Минобороны. Речь идет о цифровизации ведомства, в частности, о запуске реестра военнообязанных.

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Последние штрихи

На самом деле реестр военнообязанных уже существует. Закон о нем был принят еще в 2017 году, формально запущен в марте 2022 года. Впрочем, тогда он еще не содержал полной базы призывников. Теперь известно, что реестр под названием "Оберіг" готов почти на 90 процентов. В октябре этого года его планируют доработать.

Для чего нужен Реестр

Реестр призван упростить обеспечение военного учета граждан и меры мобилизации.

Так, он поможет быстрее выявить украинцев, не стоящих на военном учете, ускорить процедуру предоставления статуса участника боевых действий, льгот для родственников погибших и тех, кто получил инвалидность на войне. Если Реестр окончательно запустят, военнообязанные смогут обновлять свои персональные данные без визитов в ТЦК.

Министр обороны Умеров заявил, что реестр призван снизить риски коррупции и бюрократию в военной сфере.

По словам заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Мар'яны Безуглой, он поможет избежать случаев, когда повестки поступают тем, кто уже служит, обеспечит актуальность информации о военнообязанных и их навыках.

Что можно узнать из Реестра

Реестр будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

В Реестр будут заносить такие сведения, как:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости комплектования личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Онлайн-повестки: быть или не быть

Повесток через "Дію" точно не будет. Это подчеркнула Мар'яна Безуглая.

Повестку через смс или в "Дії"? Нет, повестку в "Дії" мы точно не будем делать в таком формате",

– отметила она.

Кроме того, чиновник заявила, что на сегодняшний день нет механизма, который позволял бы рассылать электронные повестки.

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