Президент Зеленський і міністр оборони Рустем Умєров анонсували перезавантаження Мінооборони. Йдеться про цифровізацію відомства, зокрема про запуск реєстру військовозобов'язаних.

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Останні штрихи

Насправді, реєстр військовозобов'язаних вже існує. Закон про нього ухвалили ще у 2017 році, формально запустили у березні 2022 року. Втім, тоді він ще не містив повної бази призовників. Тепер відомо, що реєстр під назвою "Оберіг" готовий майже на 90 відсотків. У жовтні цього року його планують остаточно доробити і змусити працювати.

Для чого потрібний Реєстр

Реєстр покликаний спростити забезпечення військового обліку громадян та відповідно заходи мобілізації.

Так, він допоможе швидше виявити українців, які не стоять на військовому обліку, прискорити процедуру надання статусу учасника бойових дій, пільг для родичів загиблих та тих, хто отримав інвалідність на війні. Якщо Реєстр остаточно запустять, то військовозобов'язані зможуть оновлювати свої персональні дані без візитів до ТЦК.

Міністр оборони Умєров заявив, що реєстр покликаний зменшити ризики корупції та бюрократію у військовій сфері.

За словами заступниці голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яни Безуглої, він допоможе уникнути випадків, коли повістки надходять тим, хто вже служить, забезпечить актуальність інформації про військовозобов'язаних та їхні навички.

Що можна дізнатися з Реєстру

Реєстр міститиме інформацію про всіх призовників, військовозобов'язаних та резервістів віком від 17 до 60 років.

До Реєстру заноситимуть такі відомості, як:

персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

дані про потребу в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю

Онлайн-повістки: бути чи не бути

Повісток через "Дію" точно не буде. На цьому наголосила Мар'яна Безугла.

Повістку через смс чи в "Дії"? Ні, повістку в "Дії" ми точно не робитимемо в такому форматі",

– зазначила вона.

Крім того, посадовиця заявила, що на сьогодні немає механізму, який дозволяв би розсилати електронні повістки.

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