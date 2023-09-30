Нині Україна веде наступ проти окупантів і має успіхи тактичного характеру, проте до перемоги ще далеко – Росія має достатньо ресурсів і головним з них є люди. Їхнє російське командування не шкодує та затикає всі шпарини на фронті. Росіяни гинуть сотнями за день, але своє завдання – зупинити власними тілами просування українців – виконують. Україна теж зазнає втрат, і зрозуміло, що потребує поповнення.

До теми Екстрадиція з-за кордону і військові е-квитки: як пройде осіння мобілізація 2023 і кого призвуть

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року діє воєнний стан, який офіційно продовжила Верховна Рада до 15 листопада 2023 року. Також оголошено загальну мобілізацію.

Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темп мобілізації. Але самі розумієте, це все залежить від агресора і від ситуації, яка буде складатися на фронті,

– заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк про осінню мобілізацію.

Загальна мобілізація діє одночасно по всій території України. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки 18 – 60 років, які визнані придатними до військової служби.

Підставою для мобілізації є повістка. Повістки бувають кількох видів.

Типи повісток для військовозобов'язаних і що там має бути

Повістка для уточнення даних,

Повістка для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), яка зобов'язує призовника пройти медобстеження.

Мобілізаційне розпорядження. Його видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК у разі підтвердження придатності до служби.

Що має бути у повістці:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

номер повістки;

дата народження військовозобов'язаного;

адреса військовозобов'язаного;

номер і дата розпорядження;

дата, час та адреса місця, куди треба з’явитися;

уточнення щодо документів чи речей, які варто мати з собою;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника ТЦК;

дата вручення повістки.

Неналежно оформлена або вручена повістка не створює юридично обов'язку до її виконання, але сам факт вручення повістки в суді оскаржити неможливо. Усі, хто отримав повістку, мають з’явитися для уточнення даних за вказаною адресою у вказаний час.

До теми Загальна мобілізація триває: чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які самі виховують дітей

ВЛК

Рішення про придатність до мобілізації за станом здоров'я приймає військово-лікарська комісія (ВЛК), на яку направляють, якщо в особи немає права на відстрочку від мобілізації.

Мобілізації підлягають за станом здоров'я

придатні у мирний та воєнний час;

обмежено придатні у мирний час, придатні у воєнний час;

непридатні у мирний час та обмежено придатні у воєнний час.

Хто підлягає мобілізації з 1 жовтня 2023 року:

придатні та обмежено придатні військовозобов'язані від 18 до 60 років, які перебувають в запасі й не мають досвіду служби;

придатні та обмежено придатні військовозобов'язані від 18 до 60 років з досвідом військової служби;

придатні та обмежено придатні від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі;

виключені та зняті з військового обліку, якщо ВЛК визнає їх придатними й вони не вчиняли тяжкого та особливо тяжкого злочину;

особи з інвалідністю від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до служби ― за власним бажанням;

військовозобов'язані жінки, які стоять на військовому обліку.

Чоловіки від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу й навчання у вишах або військову кафедру, можуть йти служити тільки добровільно на контракт.

Військовий облік і відповідальність за порушення

Військовий облік проводиться за місцем проживання. Особи, які переїжджають в інші міста, регіони чи зарубіжні країни, повинні протягом 7 днів звернутися до військового центру або дипломатичного відомства (якщо перебувають за кордоном) за новим місцем проживання для особистої реєстрації військовозобов'язаних.

За ігнорування процедури взяття на військовий облік передбачено штраф у розмірі від 1 600 до 3 500 гривень.

Суму штрафу у разі встановлює ТЦК і СП і може трактувати цю норму на власний розсуд. Мова про тисячі гривень.

Несвоєчасне повідомлення ТЦК і СП про зміну облікових даних призовника, військовозобов'язаного або резервіста може бути підставою для накладення штрафу за порушення оборонного законодавства (стаття 210-1 КУпАП) у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень.

Також про зміну персональних даних необхідно повідомити роботодавця. До їхніх обов'язків входить персональний військовий облік власних працівників. Якщо вони вчасно не повідомляють ТЦК та СП про зміну облікових даних своїх працівників, їм доведеться сплатити штраф від 5 100 до 8 500 гривень.

Військовий облік жінок та виїзд за кордон

Головною відмінністю у жовтні 2023 року є те, що відтепер на облік мають ставати жінки. Але лише медичних спеціальностей.

Правило почне діяти з 1 жовтня 2023 року. Проте закон передбачає трирічну відстрочку, тобто, де-факто, робить це добровільною справою. Як і було раніше.

Водночас жінки-медики, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, матимуть право виїжджати за кордон. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Змін, пов'язаних із перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає. Обмеження продовжують діяти для чоловіків віком 18 – 60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57. Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає,

– заявив він.

Демченко наголосив, що щодо жінок, які вже перебувають на військовому обліку, не діє обмеження щодо перетину кордону.

Важливо! Жінки нині становлять приблизно п'яту частину сил оборони України. Вони несуть службу як в тилу, так і на фронті на найгарячіших ділянках. Це не лише стереотипні воєнні медики, але й снайперки, артилеристки, танкістки та бійці штурмових загонів. Всі вони є добровольцями.

Боротьба з корупцією

Повістку має право вручати не тільки посадова особа ТЦК та СП, але також і представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти. У разі ігнорування повістки передбачена кримінальна відповідальність.

Також в Україні активізувалася боротьба з нечистими на руки військкомами та членами ВЛК. Наразі проходить перевірка усіх посадовців і вже виявлені численні зловживання та порушення.

Президент ініціював також перевірку усіх рішень ВЛК про визнання непридатними до військової служби.

Надалі зловживанням у ході мобілізації покликане запобігти переведення усіх процесів у "цифру".

Цифровізація та реформи

Наприкінці вересня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає заміну усіх військово-облікових посвідчень на електронні та переведення обліку в онлайн.

Це частини обіцяної новим керівництвом Міноборони реформи ВЛК та перетворення паперової бюрократії зі значними корупційними ризиками на електронну систему, рівну та справедливу для всіх.

Що передбачає реформа роботи ВЛК

запровадження у військових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС);

електронні черги;

використання електронного документообігу в роботі ВЛК;

перегляд кількості ВЛК;

сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК.

Також десь на горизонті електронний військовий квиток та єдиний реєстр призовників. Цифровізація не лише ВЛК, але й шпиталів.



Звісно, у жовтні 2023 все це разом не з'явиться, проте реформи вже на низькому старті.