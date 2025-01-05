Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі в суботу, 4 січня, пише 24 Канал.

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Термін добровільного повернення з СЗЧ може бути продовжено

Заступниця керівника ОП розповіла, що в четвер проводила міжвідомчу нараду з ветеранської політики та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей, де обговорювалася проблема СЗЧ.

Серед інших були присутні представники Міністерства оборони, ЗСУ, Військової служби правопорядку, деяких бойових підрозділів.

Верещук вказала, що на нараді було висловлено "конструктивні ідеї, які одразу взяли в роботу".

"01 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме – це предмет обговорення)", – ідеться в повідомленні.

Вона наголосила, що продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ "лише ідея", але її вже почали обговорювати з оборонним комітетом Верховної Ради.

Крім того, Верещук зазначила, що для повернення військових із СЗЧ планується "активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів".

"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати", – підкреслила представниця Офісу Президента.

Вона також закликала не допускати ситуацію, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її натомість направляють до іншого підрозділу.