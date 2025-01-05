Об этом она сообщила в своем телеграм-канале в субботу, 4 января, пишет 24 Канал.

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Срок добровольного возвращения из СЗЧ может быть продлен

Заместитель руководителя ОП рассказала, что в четверг проводила межведомственное совещание по ветеранской политике и социальной защите военнослужащих и членов их семей, где обсуждалась проблема СЗЧ.

Среди прочих присутствовали представители Министерства обороны, ВСУ, Военной службы правопорядка, некоторых боевых подразделений.

Верещук указала, что на совещании были высказаны "конструктивные идеи, которые сразу взяли в работу".

"01 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу с СЗЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок (на сколько именно – это предмет обсуждения)", – говорится в сообщении.

Она отметила, что продление срока добровольного возвращения с СЗЧ "только идея", но ее уже начали обсуждать с оборонным комитетом Верховной Рады.

Кроме того, Верещук отметила, что для возвращения военных с СЗЧ планируется "активнее привлекать рекрутеров из успешных боевых подразделений".

"Если у кого-то получается успешно вернуть бойца в строй, ну то надо дать людям работать и всячески поддержать", – подчеркнула представитель Офиса Президента.

Она также призвала не допускать ситуацию, когда подразделение договорилось забрать человека после СЗЧ к себе, а его взамен направляют в другое подразделение.