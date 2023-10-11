Собственно, общая мобилизация в Украине была введена с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Ее термин параллельно с действием военного положения уже несколько раз продлевали.

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Сколько мобилизация будет проводиться в Украине

Согласно действующему законодательству, военное положение вводится на 90 дней. Параллельно с этим продолжается всеобщая мобилизация. В то же время, предусмотрен механизм продления действия как военного положения, так и мобилизации еще на 90 дней при необходимости.

Следовательно, военное положение вместе с общей мобилизацией продолжали до 18 августа 2023 года. Впрочем, в Верховной Раде утвердили его продление еще до 15 ноября. Соответствующее предложение сделал Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Владимир Зеленский.

Это означает, что до 15 ноября будет действовать также всеобщая мобилизация. Кроме того, будут ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста. Исключение для тех, кто имеет разрешение или причины, позволяющие покидать страну во время военного положения.

Если же после 15 ноября действие военного положения не будет завершено, то всеобщая мобилизация в Украине будет продолжаться. Следовательно, будет длиться набор в армию, а военнообязанные будут получать повестки для актуализации данных, а также прохождение ВВК.

Те, кто по результатам ВВК считается пригодным к службе, отправятся защищать Украину. Далее расскажем, сколько будет продолжаться обучение.

По меньшей мере обучение длится месяц

Об этом заявил начальник управления персоналом Штаба Командование Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга.

Это минимум месяц, если более сложная специальность, то добавляем минимум две недели, а то и месяц, а то и 2,5 месяца. Это индивидуальная подготовка,

– подчеркнул он.

Заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Виктор Люльчак добавил, что срок подготовки мобилизованных военных-десантников составляет 1 – 2 месяца.

Люльчак подчеркнул, что в обучение входит базовая общевойсковая подготовка и, если необходимо, профессиональная общевойсковая подготовка. А вот сроки зависят от того, нужна только базовая, или еще профессиональная.