Окремий акцент Міноборони зробить на цифровій трансформації. У відомстві розповіли про нових заступників.

До теми Нові обличчя та крок до цифровізації: Кабмін призначив нових заступників міністра оборони

Юрій Джигир – заступник з питань фінансів

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів Юрій Джигир став заступником міністра оборони України з питань фінансів. Останні три роки він консультує Світовий Банк з питань фінансових частин реформ, пов'язаних з охороною здоров'я.

У 2018 – 2020 роках Джигир працював заступником міністра фінансів України. У нього є понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії.

Пріоритетні напрями роботи — бюджетування, фінансовий контроль, управління ресурсами, аналітика, аудит для запобігання корупції. У міноборони вважають, що його досвід допоможе досягти нульової толерантності до корупції, розвитку українського ВПК та ефективного розподілу ресурсів.



Юрій Джигир – заступник з питань фінансів / Фото Міноборони України

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Наталія Калмикова – заступниця з питань соціального розвитку

Рішенням Уряду Наталію Калмикову призначили заступницею міністра оборони України з питань соціального розвитку. З лютого 2022 року вона була виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду, а до цього – радницею Командувача Сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим". Пріоритетні напрями роботи:

Люди – реформа кадрової політики, розробка ефективної моделі управління людським потенціалом, цифровізація процесів, створення бренду роботодавця ЗСУ.

Військовослужбовці в цивільному житті – адаптація військових, державні гарантії, система ментального здоров'я, побудова сил резерву з ветеранів.

Військова медицина – цифровізація та реформа ВЛК, зміна підходів до підготовки з тактичної медицини, жодних компромісів по якості військових аптечок, побудова нової моделі в системі військової медицини – від турнікета та евакуаційної машини до лікування захворювань і протезування.

У Міноборони заявили, що її експертиза допоможе нашим воїнам відчувати себе захищеними та важливими для держави.



Наталія Калмикова – заступниця з питань соціального розвитку / Фото Міноборони України

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Катерина Черногоренко – заступниця з питань цифрового розвитку

Рішенням Кабінету Міністрів України заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку призначили Катерину Черногоренко – керівницю проєкту "Армія дронів".

З 2018 року вона є проєктним координатором електронних послуг єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в Дії. Ключові напрямки роботи:

Люди: запровадження системи кадрового обліку військовослужбовців, цифровізація ВЛК та шпиталів, е-Військовий квиток.

Технології: фокус на бойових системах, запровадження єдиного дизайн-коду та поєднання в екосистему. Повноцінне запровадження Дельти, легалізація та розвиток Кропиви та єРакети, модернізація Покрови та Дзвону.

Процеси: скасування паперової звітності, цифровізація логістичних ланцюгів та системи рекрутингу. Запровадження реально відстежуваних метрик у звітності.

У відомстві зазначили, що її досвід допоможе реалізувати всі зміни, які вплинуть на ефективність українців на полі бою та запровадять прозору систему рекрутингу до Сил оборони.

Головний пріоритет для нових членів команди – наші воїни, їхнє життя, здоров'я та гідність. Наше найважливіше завдання – забезпечити повагу до гідності воїнів у всіх взаємодіях з державою,

– написав Рустем Умєров.



Катерина Черногоренко – заступниця з питань цифрового розвитку / Фото Міноборони України