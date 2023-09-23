Із приходом Рустема Умєрова на посаду у відомстві почалися кадрові зміни. Зокрема, були звільнені шість заступників міністра оборони.
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Що повідомив Притула
За його словами, можливо, когось із колишніх заступників перепризначать. Але сам волонтер працювати в міністерстві не хоче: говорить, що "зараз, мабуть, радше ні, ніж так".
Досвід роботи людини, яка керує фондом чи скеровує фонд у якихось напрямках роботи, — це одна справа, а інша справа – це державна машина. І для того, щоб заходити на такі посади, потрібно було б понабивати руку в сегменті роботи в державних органах управління, а не в благодійному фонді,
– пояснив Притула.
Проте вважає, що члени його команди опиняться в уряді. Зокрема, днями Кабінет міністрів призначив директорку Благодійного фонду Сергія Притули Ганну Гвоздяр заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Я точно знаю, що держава в той чи інший спосіб визнає наші скіли, наші можливості, наші управлінські якості. Це виражається і в державних нагородах для деяких людей з колективу, і в певних пропозиціях для людей з колективу, які скоро можуть стати приємними новинами,
– сказав Притула.
Останні новини про благодійні ініціативи Сергія Притули
- Нещодавно був масштабний збір на протимінні трали. З їхньою допомогою Збройні Сили можуть безпечніше та ефективніше знешкоджувати російські міни. Початково збір оголосили на 40 мільйонів гривень, які мали зібрати за два дні. Та у результаті зібрали 56 мільйонів.
- А 2 вересня Притула оголосив про безпрецедентну акцію: п'ятеро протезованих бійців підуть у благодійний похід Карпатами, щоб зібрати 10 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил. Чоловіки планують допомогти своїм побратимам зі спорядженням, а керуватиме збором та закупкою і відправкою амуніції для військових Фонд Сергія Притули.