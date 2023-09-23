Із приходом Рустема Умєрова на посаду у відомстві почалися кадрові зміни. Зокрема, були звільнені шість заступників міністра оборони.

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Що повідомив Притула

За його словами, можливо, когось із колишніх заступників перепризначать. Але сам волонтер працювати в міністерстві не хоче: говорить, що "зараз, мабуть, радше ні, ніж так".

Досвід роботи людини, яка керує фондом чи скеровує фонд у якихось напрямках роботи, — це одна справа, а інша справа – це державна машина. І для того, щоб заходити на такі посади, потрібно було б понабивати руку в сегменті роботи в державних органах управління, а не в благодійному фонді,

– пояснив Притула.

Проте вважає, що члени його команди опиняться в уряді. Зокрема, днями Кабінет міністрів призначив директорку Благодійного фонду Сергія Притули Ганну Гвоздяр заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Я точно знаю, що держава в той чи інший спосіб визнає наші скіли, наші можливості, наші управлінські якості. Це виражається і в державних нагородах для деяких людей з колективу, і в певних пропозиціях для людей з колективу, які скоро можуть стати приємними новинами,

– сказав Притула.

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