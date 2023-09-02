Керуватиме збором та закупкою і відправкою амуніції для військових Фонд Сергія Притули. Своєю ініціативою ветерани планують показати Україні, що вони не втомилися від війни.

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Благодійний похід Карпатами

Олександр Швецов, Євген Смага, Олексій Бурлаков, Анатолій Кірда та Денис Шеренговський в різні роки російсько-української війни отримали поранення та наразі змушені носити протези. Чоловіки вирішили провести благодійний похід Карпатами, щоб зібрати для побратимів 10 мільйонів гривень на придбання амуніції. Ініціативу вони назвали "Не втомилися".

Військові з протезами пройдуть 50 кілометрів по Чорногірському хребту, щоб показати, що вони "не втомилися". Ветерани окрім спорядження також нестимуть разом з собою десятикілограмові мішки з піском. Після кожного зібраного мільйону вони будуть скидати один. Розпочнеться похід зранку 3 вересня.

Ветерани планують зібрати гроші для побратимів / Сергій Притула

Зібрані кошти підуть на забезпечення 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танкової в/ч 1815, Луганського та Краматорського прикордонних загонів.

Благодійність – ц е важливо