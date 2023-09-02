Руководит сбором и закупкой и отправкой амуниции для военных Фонд Сергея Притулы. Своей инициативой ветераны планируют показать Украине, что они не устали от войны.

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Благотворительный поход по Карпатам

Александр Швецов, Евгений Смага, Алексей Бурлаков, Анатолий Кирда и Денис Шеренговский в разные годы российско-украинской войны получили ранения и вынуждены носить протезы. Мужчины решили провести благотворительный поход по Карпатам, чтобы собрать для собратьев 10 миллионов гривен на приобретение амуниции. Инициативу они назвали "Не устали".

Военные с протезами пройдут 50 километров по Черногорскому хребту, чтобы показать, что они "не устали". Ветераны кроме снаряжения также будут нести вместе с собой десятикилограммовые мешки с песком. После каждого собранного миллиона они будут сбрасывать один. Начнется поход с утра 3 сентября.

Ветераны планируют собрать деньги для собратьев / Сергей Притула

Собранные средства пойдут на обеспечение 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танковой в/ч 1815 г., Луганского и Краматорского пограничных отрядов.

Благотворительность – ц е важно