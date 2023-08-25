Для этого необходимо собрать 60 миллионов гривен, сообщают организаторы. Отмечают, что первый взнос на сумму 32 миллиона гривен внес ПУМБ.

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Пылкие поздравления врагу: СБУ и ПУМБ открыли новый сбор на украинские дроны

Продолжается сбор на новые дальнобойные БПЛА "Морок" украинского производства, который объявила Служба безопасности Украины и банк ПУМБ. Как сообщают инициаторы сбора, запуск серийного производства этих дронов изменит ход войны.

ПУМБ объявляет сбор на новые украинские дальнобойные БпЛА "Морок" для Центра специальных операций "А" СБУ, в частности, для подразделения "Белый волк", которые смогут передавать поздравления врагам на расстояние до 800 километров. Наша цель – 60 миллионов гривен на производство 33 мощных дальнобойных "птичек" с поздравлениями для врага за каждый год нашей независимости, и еще один – авансом. Банк ПУМБ вносит свой первый взнос – 32 миллиона гривен. И приглашает всех украинцев, бизнес и международное сообщество присоединяться к горячим поздравлениям,

– говорится в сообщении.

Гарантом доставки "приветствия" адресатам выступает Служба безопасности Украины. "Благодаря поддержке украинцев мы не только обеспечим элитное подразделение спецназовцев средствами для борьбы с врагом, но и начинаем производство дальнобойных беспилотников "Морок", которые будут существенно влиять на ход войны. Это общая инвестиция в независимость и обороноспособность нашей страны. Присоединяйтесь, на www.pumbdonation.com.ua и ждите доставку поздравлений к адресатам!" – отмечают организаторы.

К слову, за донат от 1,8 миллиона гривен "птичка" станет вашим личным приветствием врагу. Вы сможете увидеть и подписать мощный "Морок" эксклюзивно. Внести вклад можно до 3 сентября 2023 года по следующим реквизитам: БО "БФ МАРИКЕЙТ" ЕГРПОУ 43532396 UA263348510000000026000217217

ПУМБ и СБУ открыли сбор на украинские беспилотники: смотреть видео