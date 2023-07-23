У неділю, 23 липня, стало відомо про продаж мапи за 14 мільйонів гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на трансляцію благодійного аукціону на ютуб-каналі Сергія Притули.

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Мапу Буданова продано!

Власне, Фонд Серія Притули планує ці гроші скерувати на масштабний збір, мета якого придбати п'ять комплексів БпЛА EOS для Головного управління розвідки за 120 мільйонів гривень.

Виручені кошти підсилять наш збір "Виявляємо та знищуємо" на 5 безпілотних комплексів EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР,

– йдеться в описі до запису трансляції аукціону.

Як відбувався благодійний аукціон щодо продажу мапи Буданова: дивіться запис

Зверніть увагу! Збір на дрони для розвідки триває. До нього може долучитись кожен охочий. Реквізити: Монобанка;

ПриватБанк:

PayPal – serhiy.prytula.kyiv@gmail.com;

Інші реквізити – за посиланням.

Зазначимо, що початкова сума продажу цієї мапи становила 400 тисяч гривень. Саме від неї стартували усі подальші ставки.

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