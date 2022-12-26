На мапі чорним маркером обведені Курська, Бєлгородська області та Кубань. Журналісти запитали у Кирила Буданова, що це означає і чи це наступний етап після виходу на кордони 1991 року.

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"Всі бачать те, що вони хочуть бачити. Можливо, це просто широкий маркер. А можливо, і ні", – сказав Буданов.

Очільник розвідки про Крим

За словами Буданова, Україна поверне окупований півострів і силою, і дипломатією. Він зазначив, що без дій військових нічого не буде. Очільник розвідки зазначив, що коли хтось ставить під сумнів кордони 1991 року України, то не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни.

Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, – наголосив Буданов.

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