На мапі чорним маркером обведені Курська, Бєлгородська області та Кубань. Журналісти запитали у Кирила Буданова, що це означає і чи це наступний етап після виходу на кордони 1991 року.
До теми Буданов, Ходжес чи Петреус: хто робить найвлучніші прогнози щодо війни
"Всі бачать те, що вони хочуть бачити. Можливо, це просто широкий маркер. А можливо, і ні", – сказав Буданов.
Очільник розвідки про Крим
За словами Буданова, Україна поверне окупований півострів і силою, і дипломатією. Він зазначив, що без дій військових нічого не буде. Очільник розвідки зазначив, що коли хтось ставить під сумнів кордони 1991 року України, то не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни.
Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, – наголосив Буданов.
Заяви Буданова: останні новини
- За інформацією Буданова, Росія купила в Ірану 1 700 дронів-камікадзе. Проте не мовиться про балістичні ракети.
- Вагнерівці намагаються штурмувати Бахмут на Донеччині. Буданов вважає, що окупація міста має ідеологічне значення, а вагнерівці намагаються довести, що вони кращі за російську армію.
- Буданов сказав, що наразі немає даних, які б підтверджували загрозу наступу з Білорусі.