На карте черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Журналисты спросили у Кирилла Буданова, что это означает и это следующий этап после выхода на границы 1991 года.
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"Все видят то, что они хотят видеть. Возможно, это просто широкий маркер. А может быть, и нет", – сказал Буданов.
Глава разведки о Крыме
По словам Буданова, Украина вернет оккупированный полуостров и силой и дипломатией. Он отметил, что без действий военных ничего не произойдет. Глава разведки отметил, что когда кто-то ставит под сомнение границы 1991 года Украины, то не соглашается с миропорядком, существующим со времен окончания Второй мировой войны.
Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, – подчеркнул Буданов.
Заявления Буданова: последние новости
- По информации Буданова, Россия купила у Ирана 1 700 дронов-камикадзе. Однако не говорится о баллистических ракетах.
- Вагнеровцы пытаются штурмовать Бахмут в Донецкой области. Буданов считает, что оккупация города имеет идеологическое значение, а вагнеровцы пытаются доказать, что они лучше русской армии.
- Буданов сказал, что пока нет данных, подтверждающих угрозу наступления из Беларуси.