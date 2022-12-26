На карте черным маркером обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Журналисты спросили у Кирилла Буданова, что это означает и это следующий этап после выхода на границы 1991 года.

К теме Буданов, Ходжес или Петреус: кто делает самые меткие прогнозы по войне

"Все видят то, что они хотят видеть. Возможно, это просто широкий маркер. А может быть, и нет", – сказал Буданов.

Глава разведки о Крыме

По словам Буданова, Украина вернет оккупированный полуостров и силой и дипломатией. Он отметил, что без действий военных ничего не произойдет. Глава разведки отметил, что когда кто-то ставит под сомнение границы 1991 года Украины, то не соглашается с миропорядком, существующим со времен окончания Второй мировой войны.

Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, – подчеркнул Буданов.

Заявления Буданова: последние новости