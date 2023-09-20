У середу, 20 вересня, Ентоні Блінкен зробив відповідну заяву, спілкуючись зі ЗМІ. За його словами, доказами серйозного ставлення до боротьби з українською корупцією є рішення президента Володимира Зеленського.

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Україна бореться з корупцією

Зауважимо, що очільнику зовнішньополітичного відомства США поставили досить провокативне запитання стосовно того, як американський уряд може переконати Конгрес виділити для нашої держави ще 24 мільярди доларів.

Сам факт того, що президент Зеленський вжив заходів щодо боротьби з корупцією, свідчить про те, що українці ставляться до цього з усією серйозністю. І вони знають, що США та десятки інших країн світу, які підтримують Україну, хочуть переконатися в тому, що надана підтримка використовується правильно,

– відповів Блінкен.

Окрім того, посадовець згадав, що Вашингтон створив в Україні групи на місцях, які перевіряють, як наша держава витрачає передані кошти. Голова Держдепу наголосив, що конгресмени, які відвідували Україну, дуже вражені таким контролем та його ефективністю.

Все ж питання про те, чи всіх звільнених було звільнено через корупцію, залишається відкритим. Я думаю, що в деяких випадках є й інші причини. Але для нас, для мене, той факт, що Зеленський робить рішучі дії скрізь, де він щось бачить, є доказом того, що вони ставляться до цього серйозно. Вони хочуть переконатись, що ми знаємо, що вони витрачають наші гроші з розумом.

Зверніть увагу! Варто згадати до цієї теми заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вона вражена прогресом, якого досягла Україна в проведенні реформ. "Якщо вони збережуть цей темп – а я бачу, що вони абсолютно мотивовані, – то це вирішальний момент", – констатувала чиновниця.

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