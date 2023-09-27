Отдельный упор Минобороны сделает на цифровой трансформации. В ведомстве рассказали о новых заместителях.

К теме Новые лица и шаг к цифровизации: Кабмин назначил новых заместителей министра обороны

Юрий Джигир – заместитель по вопросам финансов

Согласно решению Кабинета Министров, Юрий Джигир стал заместителем министра обороны Украины по вопросам финансов. Последние три года он консультирует Всемирный Банк по финансовым частям реформ, связанных со здравоохранением.

В 2018 – 2020 годах Джигир работал заместителем министра финансов Украины. У него более 20 лет экономического опыта в поддержке реформ, социальной политике и фискальной децентрализации в Украине, Восточных Балканах, Центральной Азии.

Приоритетные направления работы — бюджетирование, финансовый контроль, управление ресурсами, аналитика, аудит для предотвращения коррупции. В минобороны считают, что его опыт поможет достичь нулевой толерантности к коррупции, развитию украинского ВПК и эффективному распределению ресурсов.



Юрий Джигир – заместитель по вопросам финансов / Фото Минобороны Украины

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Наталья Калмыкова – заместитель по вопросам социального развития

Решением правительства Наталию Калмыкову назначили заместителем министра обороны Украины по социальному развитию. С февраля 2022 года она была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда, а до этого – советницей Командующего Сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Вернись живым". Приоритетные направления работы:

Люди – реформа кадровой политики, разработка эффективной модели управления человеческим потенциалом, цифровизация процессов, создание бренда работодателя ВСУ.

Военнослужащие в гражданской жизни – адаптация военных, государственные гарантии, система ментального здоровья, построение сил резерва из ветеранов.

Военная медицина – цифровизация и реформа ВВК, изменение подходов к подготовке тактической медицины, никаких компромиссов по качеству военных аптечек, построение новой модели в системе военной медицины – от турникета и эвакуационной машины до лечения заболеваний и протезирования.

В Минобороны заявили, что ее экспертиза поможет нашим воинам чувствовать себя защищенными и важными для государства.



Наталья Калмыкова – заместитель по вопросам социального развития / Фото Минобороны Украины

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Екатерина Черногоренко – заместитель по вопросам цифрового развития

Решением Кабинета Министров Украины заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития назначили Екатерину Черногоренко – руководителя проекта "Армия дронов".

С 2018 года она является проектным координатором электронных услуг является єМалятко, электронный больничный и введение COVID-сертификатов в Дии. Ключевые направления работы:

Люди: внедрение системы кадрового учета военнослужащих, цифровизация ВВК и госпиталей, е-военный билет.

Технологии: фокус на боевых системах, введение единого дизайн-кода и сочетание в экосистеме. Полноценное внедрение Дельты, легализация и развитие Крапивы и єРакеты, модернизация Покровы и Колокола.

Процессы: отмена бумажной отчетности, цифровизация логистических цепей и рекрутинговая система. Введение реально отслеживаемых метрик в отчетности.

В ведомстве отметили, что ее опыт поможет реализовать все изменения, которые повлияют на эффективность украинцев на поле боя и введут прозрачную систему рекрутинга в Силы обороны.

Главный приоритет для новых членов команды – наши воины, их жизнь, здоровье и достоинство. Наша важнейшая задача – обеспечить уважение достоинства воинов во всех взаимодействиях с государством,

– написал Рустем Умеров.



Екатерина Черногоренко – заместитель по вопросам цифрового развития / Фото Минобороны Украины