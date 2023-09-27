В списке новоназначенных нет уволенных ранее заместителей Алексея Резникова. Важно добавить, что единственным из восьми не потерявших свой пост стал Александр Павлюк.

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Новые лица в Минобороны

Кабмин 27 сентября назначил на должность троих новых заместителей министра обороны. Ими стали Юрий Джигира, Наталья Калмыкова, а также Екатерина Черногоренко. Последняя станет новым заместителем по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он с начала основания Минцифры работал вместе с Екатериной Черногоренко. В частности, она занималась запуском электронных больничных, есть Малятко, а впоследствии — и Армии дронов. К тому же, она смогла масштабировать проект от фандрейзинга на беспилотники до обширной государственной программы. В команде Рустема Умерова Екатерина будет заниматься цифровой трансформацией Минобороны.

Что касается других заместителей, то Юрий Джигира в прошлом был заместителем министра финансов Украины, а Наталья Калмыкова возглавляет Украинский ветеранский фонд.