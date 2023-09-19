Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Руслан Осипенко. По его словам, на "Рамштайне" продолжат принимать решения о помощи Украине.

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"Если в "Рамштайне" выбрана стратегия помогать Украине, то помощь будет продолжаться. Вызовом может стать только то, что человек новый, ему нужно войти в дела, понять, как все работает, на каком этапе развивается. Но он быстро справится с этим. Поэтому никаких проблем для Украины не будет. Нам будут продолжать оказывать оружие и поддержку", – убежден он.

Обратите внимание! 19 сентября на базе военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии началось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Союзники создали новую коалицию в поддержку Украины. Цель объединения – передача ВСУ танков Leopard и проведение обучения пилотов на истребителях F-16. К коалиции присоединились Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша.

Запад продолжит поддерживать Украину

Руслан Осипенко подчеркнул, что сессия Генассамблеи ООН и заседания в формате "Рамштайн" взаимосвязаны. Сессия Генассамблеи ООН – политическая поддержка, привлечение стран Глобального Юга на сторону Запада, поддержка формулы мира.

"Рамштайн" – это предоставление военной помощи и излом концепта длительной войны, на которую рассчитывал кремлевский диктатор Владимир Путин. Бункерный ожидал, что Запад откажется помогать Украине, что у него не будет столько ресурсов.

Но так не вышло. Мы видим, что Запад четко стоит на стороне Украины, будет поддерживать ее, продолжать оказывать военную и политическую поддержку,

– уверен политолог-международник.

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