Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, на "Рамштайні" продовжать приймати рішення про допомогу Україні.
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"Якщо у "Рамштайні" обрана стратегія допомагати Україні, то допомога буде продовжуватись. Викликом може стати тільки те, що людина нова, йому потрібно увійти у справи, зрозуміти, як усе працює, на якому етапі розвивається. Але він швидко впорається з цим. Тому ніяких проблем для України не буде. Нам будуть продовжувати надавати зброю та підтримку", – переконаний він.
Захід продовжить підтримувати Україну
Руслан Осипенко підкреслив, що сесія Генасамблеї ООН та засідання у форматі "Рамштайн" взаємопов'язані. Сесія Генасамблеї ООН – це політична підтримка, залучення країн Глобального Півдня на бік Заходу, підтримки формули миру.
"Рамштайн" – це надання військової допомоги та злам концепту тривалої війни, на яку розраховував кремлівський диктатор Владімір Путін. Бункерний очікував, що Захід відмовиться допомагати Україні, що у нього не буде стільки ресурсів.
Але так не сталося. Ми бачимо, що Захід чітко стоїть на боці України, буде підтримувати її, продовжувати надавати військову та політичну підтримку,
– впевнений політолог-міжнародник.
Що відомо про Рустема Умєрова
- Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в місті Самарканд в Узбекистані і є етнічним кримським татарином та мусульманином, тож для нього деокупація Криму – особливо важливе питання.
- У 2019 році на позачергових парламентських виборах до Верховної Ради його обрали народним депутатом від партії "Голос", а у 2022 році він пішов з партії – його призначили на посаду голови Фонду державного майна України. На посаду міністра оборони України його публічно рекомендував президент Зеленський.
- За час своєї кар'єри Умєров сформував бездоганну репутацію – його ім'я жодного разу не фігурувало в корупційних схемах, скандалах чи кримінальних справах.
- Зранку 4 вересня Олексій Резніков подав заяву про відставку. 6 вересня Верховна Рада призначила йому наступника. Ним став Рустем Умєров. Нову кандидатуру підтримали всі фракції – "за" проголосували 338 депутатів.
- Новий очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров окреслив 5 пріоритетів на посаді міністра: формування суб'єктності міністерства; військові – це найвища цінність; посилення та розширення міжнародної коаліції; нульова толерантність до корупції та діджиталізація; розвиток українського виробництва.
- Кабмін 18 вересня звільнив майже всіх заступників міністра оборони України Рустема Умєрова. Сам Умєров заявив, що Міноборони почало перезавантаження і працює у штатному режимі.