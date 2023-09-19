Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, на "Рамштайні" продовжать приймати рішення про допомогу Україні.

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"Якщо у "Рамштайні" обрана стратегія допомагати Україні, то допомога буде продовжуватись. Викликом може стати тільки те, що людина нова, йому потрібно увійти у справи, зрозуміти, як усе працює, на якому етапі розвивається. Але він швидко впорається з цим. Тому ніяких проблем для України не буде. Нам будуть продовжувати надавати зброю та підтримку", – переконаний він.

Зверніть увагу! 19 вересня на базі військово-повітряних сил США "Рамштайн" у Німеччині розпочалося 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники утворили нову коаліцію на підтримку України. Мета об'єднання – передача ЗСУ танків Leopard та проведення навчання пілотів на винищувачах F-16. До коаліції долучились Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща.

Захід продовжить підтримувати Україну

Руслан Осипенко підкреслив, що сесія Генасамблеї ООН та засідання у форматі "Рамштайн" взаємопов'язані. Сесія Генасамблеї ООН – це політична підтримка, залучення країн Глобального Півдня на бік Заходу, підтримки формули миру.

"Рамштайн" – це надання військової допомоги та злам концепту тривалої війни, на яку розраховував кремлівський диктатор Владімір Путін. Бункерний очікував, що Захід відмовиться допомагати Україні, що у нього не буде стільки ресурсів.

Але так не сталося. Ми бачимо, що Захід чітко стоїть на боці України, буде підтримувати її, продовжувати надавати військову та політичну підтримку,

– впевнений політолог-міжнародник.

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