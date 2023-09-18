Умєров прокоментував звільнення більшості своїх заступників на сторінці у фейсбуці. Він заявив, що Міноборони почало перезавантаження і працює у штатному режимі.

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Умєров відреагував на звільнення своїх заступників

Водночас глава Міноборони наголосив, що зараз основний фокус на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн".

Перезавантаження. Почали. Робимо. Працюємо в штатному режимі. Решта новин – згодом. Зараз фокус – "Рамштайн",

– написав міністр.

Кого звільнив Кабмін

Кабінет міністрів 18 вересня звільнив сімох заступників Рустема Умєрова. Мовиться про:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України;

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України;

Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України;

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України;

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції;

Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Що відомо про призначення Умєрова

Верховна Рада 6 вересня призначила Умєрова новим міністром оборони України. На цій посаді він замінив Олексія Резнікова, який пішов у відставку.

Умєров окреслив 5 пріоритетів на посаді міністра. Глава Міноборони заявив про нульову толерантність до корупції та розширення географії союзників України.

Міністр наголосив, що вся діяльність міністерства має бути спрямована на те, щоб посилити наших військових, забезпечити їх усім необхідним. За його словами, Міноборони має привести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель.