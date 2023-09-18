Умеров прокомментировал увольнение большинства своих заместителей на странице в фейсбуке. Он заявил, что в Минобороны начало перезагрузку и работает в штатном режиме.
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Умеров отреагировал на увольнение своих заместителей
В то же время глава Минобороны подчеркнул, что сейчас основной фокус на очередной встрече в формате "Рамштайн".
Перезагрузка. Начали. Делаем. Работаем в штатном режиме. Остальные новости – позже. Сейчас фокус – "Рамштайн",
– написал министр.
Кого уволил Кабмин
Кабинет министров 18 сентября уволил семерых заместителей Рустема Умерова. По решению правительства было уволено:
- Гаврилова Владимира Валериановича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Замлинского Ростислава Теодозиевича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Маляр Анну Васильевну с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шарапова Дениса Александровича с должности заместителя Министра обороны Украины;
- Шевченко Андрея Витальевича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции;
- Дейнегу Виталия Олеговича с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Ващенко Константина Александровича с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
Что известно о назначении Умерова
Верховная Рада 6 сентября назначила Умерова новым министром обороны Украины. На этом посту он заменил ушедшего в отставку Алексея Резникова.
Умеров очертил 5 приоритетов в должности министра. Глава Минобороны заявил о нулевой толерантности к коррупции и расширению географии союзников Украины.
Министр подчеркнул, что вся деятельность министерства должна быть направлена на то, чтобы усилить наших военных, обеспечить их всем необходимым. По его словам, Минобороны должно привести к международным стандартам НАТО все процедуры закупок.