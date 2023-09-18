18 сентября во время заседания Кабинета Министров Украины был принят ряд кадровых решений. Согласно им, с должностей заместителей министра обороны уволили всех.

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Кого уволили с должности заместителя

Пока без должности заместителей министра обороны остались Гаврилов Владимир, Замлинский Ростислав, Денис Шарапов, а также Анна Маляр.

Кроме того, решением Кабмина уволили с должности заместителя по вопросам европейской интеграции Шевченко Андрея. Виталий Дейнега больше не заместитель по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

А вот Ващенко Константина уволили с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

Обратите внимание, что это вполне нормальная процедура. После смены министра увольняют заместителей предыдущего. Некоторые из них, или все, имеют возможность продолжить работу на прежней должности. Но это уже будет решать новый глава ведомства.