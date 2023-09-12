Об этом в комментарии 24 Канала сообщила Председатель комитета по бюджету ВРУ Роксолана Подласа. Большую часть необходимых средств нам придется одалживать.

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В 2023 году планируется увеличение расходов:

Вооруженных Сил Украины – на 195,7 миллиарда гривен,

Национальной гвардии Украины – на 39,7 миллиарда гривен,

Государственной пограничной службы – на 20,4 миллиарда гривен,

на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ – на 13,2 миллиарда гривен.

Сколько придется одалживать

Подласса считает, что увеличение расходов будет поддержано парламентом, потому что правительство и Верховная Рада всегда оперативно реагируют на запросы военных. В то же время, по ее словам, большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 миллиардов гривен.

Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что такое увеличение будет поддержано народными депутатами. Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 миллиарда гривен из которых около 208 миллиарда гривен на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов,

– объяснила Пидласса.

Также законопроектом предлагается увеличить до конца 2023 года расходы на поддержку ВПЛ на 16,5 миллиарда гривен и направить 1,2 миллиарда гривен Министерству иностранных дел.

Средства гранта от Евросоюза в сумме почти 6 млрд грн будут направлены на так называемое быстрое восстановление – восстановление поврежденных и разрушенных объектов.

Ранее министр обороны Рустем Умеров на заседании ВР сказал, что его ведомству до конца этого года требуется дополнительно 251 миллиард гривен.